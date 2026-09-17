«Ярдормост» переделает корпус «Завода ЛИТ» под музей в Переславле

ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» заключило контракт с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) на реконструкцию бывшего здания «Завода ЛИТ» и приспособление его под использование Переславль-Залесским музеем-заповедником. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Цена контракта составила 123,8 млн руб. — это средства областного и федерального бюджетов. Соглашение было подписано 15 сентября 2026 года, срок исполнения работ составляет 350 дней, то есть реконструкцию необходимо завершить до 31 августа 2027 года. Как указывается в контракте, реконструкция нежилого здания №1а по улице Советской является первым этапом работ по приспособлению объекта под музейное использование.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект реконструкции подготовило областное ГБУ «Проектный институт». Проект включает замену крыши, ремонт фасада, расширение существующих проемов и создание новых, перепланировку помещений, монтаж двух наружных лестниц, установку подъемника для доступа маломобильных групп населения, замену инженерных сетей, ремонт кирпичной кладки стен и усиление кирпичных колонн.

«В двухэтажном корпусе откроются выставочные и конференц-залы, коворкинг-центр, арт-пространство, кабинеты для мастер-классов и творческие студии, сувенирный магазин и многое другое. Будет благоустроена территория вокруг»,— ранее рассказывал губернатор Михаил Евраев.

В 2023 году правительство Ярославской области приобрело у завода имущественный комплекс за 248 млн руб. для переезда туда музея. Переезд запланирован в связи с возвращением РПЦ зданий Успенского Горицкого монастыря, в которых сейчас находится музей.

Алла Чижова