Бывшим ярославским полицейским утвердили приговор за превышение полномочий и взятки

Ярославский областной суд по итогам рассмотрения жалоб на приговор двум бывшим сотрудникам отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям ЦПЭ УМВД России Ивану Репину и Максиму Гагарину оставил назначенное наказание без изменений. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Ярославль», 18 мая 2026 года Кировский районный суд Ярославля признал виновным Ивана Репина, занимавшего должность начальника отделения, в двух эпизодах получения взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Бывшего оперуполномоченного отделения Максима Гагарина — по тем же статьям по одному эпизоду.

Суд установил, что 14 июня 2023 года Иван Репин получил от подозреваемого 500 тыс. руб. в качестве вознаграждения. Деньги передавались за то, что полицейский квалифицирует действия подозреваемого в сфере незаконного оборота наркотиков как менее тяжкое, не связанное со сбытом.

Репин, «вопреки интересам службы и государства», документально не зафиксировал факты, указывающие на сбыт, а также не сообщил об этом в органы внутренних дел и предварительного следствия и не зарегистрировал сообщения в книгах учета. По мнению суда, Репин действовал умышленно с целью незаконного личного обогащения.

Второй раз Иван Репин совершил преступление уже с соучастником — оперуполномоченным Максимом Гагариным. У полицейских была информация о возможной причастности гражданина к обороту наркотиков. Как установил суд, они договорились незаконно задержать подозреваемого и применить к нему физическую силу, чтобы побудить гражданина дать взятку за уклонение от ответственности.

Полицейские задержали гражданина, нанесли ему удары и вложили в его руку пакет с растительным веществом. Затем подозреваемого привезли на медицинское освидетельствование, которое зафиксировало факт наркотического опьянения. После этого полицейские потребовали незаконное вознаграждение. Задержанный согласился.

Иван Репин приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу 2 млн руб. Гагарина приговорили к 7,5 годам лишения свободы и штрафу 700 тыс. руб. Оба лишены звания капитана полиции. На протяжении трех лет им запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с обоих осужденных по 50 тыс. руб. в пользу участника незаконного задержания в качестве компенсации морального вреда.

По решению районного суда у Репина было конфисковано 1,2 млн руб. (500 тыс. — первый эпизод, 700 тыс. — второй), полученных в результате преступлений, у Гагарина — 700 тыс. руб. Однако после апелляционного рассмотрения, состоявшегося 14 сентября, сумма конфискованных средств была снижена. Так, с Репина будет взыскано 500 тыс. руб. по первому эпизоду, а солидарно с Репина и Гагарина — 535 тыс. руб. по второму эпизоду.

Алла Чижова