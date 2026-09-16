На выборах в Ярославской области порядок обеспечат 3,6 тыс. полицейских

В Ярославской области на период проведения выборов в Госдуму с 18 по 20 сентября усилят охрану общественного порядка. Безопасность на 822 избирательных участках будут обеспечивать более 3,6 тыс. сотрудников органов внутренних дел, сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На объектах голосования организована круглосуточная охрана, маршруты наружных нарядов полиции максимально приближены к избирательным участкам. К обеспечению порядка также привлекут сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций, добровольные народные дружины и представителей казачества.

«На избирательных участках вводится пропускной режим с применением стационарных и ручных металлодетекторов, а также ограничения на пронос крупной ручной клади в помещения для голосования и запрет на пронос колющих и режущих предметов, красящих и легковоспламеняющихся жидкостей»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция также намерена пресекать нарушения общественного порядка, в том числе появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Виктория Самко