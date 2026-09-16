В Рыбинске возбудили уголовное дело из-за ручки со скрытой записью

УФСБ по Ярославской области пресекло незаконный оборот специального технического средства для негласного получения информации. В нарушении закона подозревают жителя Рыбинска, сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, подозреваемый 1989 года рождения приобрел на маркетплейсе авторучку с функцией скрытой аудио- и видеозаписи. С ее помощью он негласно зафиксировал информацию во время общения со знакомым.

Следственный отдел СУ СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Виктория Самко