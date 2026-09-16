В Ярославской области задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя

Сотрудники полиции задержали водителя Honda, который, по предварительным данным, скрылся после наезда на пешехода на трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе. Пострадавший скончался в больнице, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

36-летнего мужчину с тяжелыми травмами обнаружила бригада скорой помощи на 231-м км трассы. Позднее он умер. На месте происшествия полицейские нашли осколки стекла и фрагменты автомобиля Honda.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого водителя. По версии следствия, мужчина 1994 года рождения сбил пешехода и уехал. Через некоторое время он вернулся на место, вызвал скорую помощь, однако медикам о своей причастности к произошедшему не сообщил.

Кроме того, по данным полиции, мужчина попытался скрыть следы ДТП: заменил поврежденные детали кузова и лобовое стекло. Автомобиль изъят.

Следователь ОМВД России «Гаврилов-Ямский» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Виктория Самко