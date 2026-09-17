В Ярославской области на 5% вырос объем выдачи кредитов наличными

В августе банки выдали жителям Ярославской области 17,2 тыс. кредитов наличными на общую сумму 3,26 млрд руб. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 5%, объем кредитования — также на 5%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Средний размер кредита в августе составил 190 тыс. руб. — столько же, сколько месяцем ранее. Средний срок кредитования увеличился с 29 до 30 месяцев. За восемь месяцев 2026 года жители региона оформили 121,24 тыс. кредитов наличными на 21,69 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 179 тыс. руб., средний срок — 28 месяцев.

В целом по России в августе банки выдали 2,35 млн кредитов наличными на 491,77 млрд руб. Это максимальные показатели с начала 2025 года. Число выдач выросло за месяц на 4%, объем кредитования — на 1%. В годовом выражении количество выданных кредитов увеличилось на 40%, объем — на 33%.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам первого полугодия 2026 года жители Ярославской области оформили свыше 3,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Виктория Самко