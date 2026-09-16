В Ярославле отказались от КРТ в Толге и Новых Куксенках

В Ярославле проекты комплексного развития территорий в районе поселка Толга и улицы Новые Куксенки не будут реализованы. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил заместитель мэра Александр Чернецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Район КРТ в Новых Куксенках

Фото: Яндекс Район КРТ в Новых Куксенках

Фото: Яндекс

Территория у Толги выставлялась на аукцион три раза, в Куксенках — два, однако торги не состоялись из-за отсутствия участников. Зампредседателя муниципалитета Олег Ненилин спросил, почему участки не продаются.

«В августе у нас вступили в силу изменения в федеральный Водный кодекс. Это касается зон подтопления и затопления, где на сегодняшний день запрещено любое капитальное строительство. Площадки, которые были подготовлены к торгам, — Толга, Куксенки и прочие в Заволжском районе — нам, к сожалению, пришлось снять»,— сказал господин Чернецкий.

Участок в Новых Куксенках выставлялся на торги по начальной цене 131 млн руб., в Толге — 270 млн руб.

Антон Голицын