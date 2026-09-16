«Яблоко» осталось в округах

За три дня до начала голосования петербургские сторонники «Яблока» собрались обсуждать выборы. В бюллетенях для голосования в Госдуму и в ЗакС Петербурга партии уже не будет. Вечером 15 сентября участники встречи с председателем партии Николаем Рыбаковым заняли оба уровня зала гостиницы «Азимут». По данным организаторов, зарегистрировались около 1,3 тыс. человек. Почти два часа господин Рыбаков объяснял, зачем в таком случае все-таки идти на участки, а собравшиеся периодически с ним спорили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи со сторонниками партии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи со сторонниками партии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

У «Азимута» люди начали собираться сильно заранее. Некоторые желающие увидеть господина Рыбакова приехали на площадку еще раньше организаторов. Пока одни общались с единомышленниками на улице, другие старались побыстрее занять место поближе к сцене.

Сам председатель «Яблока» начал встречу с юридических оговорок. Он напомнил, что Минюст указал его среди участников деятельности внесенной в реестр иностранных агентов «Новой газеты», а суд ранее привлек его к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за публикацию фотографии Алексея Навального после смерти оппозиционера. Поэтому все происходящее господин Рыбаков предложил считать не агитацией, а информированием.

Затем он принялся представлять партийную команду: руководителя петербургского отделения Ольгу Цепилову, депутатов, юристов, кандидатов в Госдуму и Заксобрание. Некоторых господину Рыбакову приходилось искать глазами среди сидевших на двух уровнях зала. После представления к «яблочным» одномандатникам подходили пожать руку и взять агитационные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Когда дошло до вопросов, председатель партии попросил соблюдать хотя бы приблизительный гендерный баланс. «Потому что мы партия либеральная»,— объяснил он. Через несколько вопросов к теме пришлось вернуться: «Теперь точно две девушки хотя бы».

Молодежи в зале и без того было ожидаемо много. Оно и понятно: неформальная и во многом народная кампания «Яблока» этим летом проходила в том числе в «рилсах» и «шортсах» — на фоне снятия федерального списка партии. Многие из молодых собеседников «Ъ Северо-Запад» рассказывали, что до этого лета почти ничего не знали ни о самой политической силе, ни тем более о ее основателе Григории Явлинском. «Лучше поздно, чем никогда»,— рассуждали пришедшие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Главной темой вечера стал партийный «план Б». Федерального списка «Яблока» на выборах Госдумы в бюллетене не будет — 10 августа Верховный суд отменил его регистрацию по иску «Родины», а апелляционная коллегия оставила решение в силе. Среди оснований суд указал иностранное финансирование кампании через контрагентов, агитацию, не оплаченную из избирательного фонда, и нарушение авторских прав. Партия с выводами не согласна и 15 сентября сообщила об обращении в Конституционный суд.

В Петербурге «Яблоко» осталось и без списка на выборах Законодательного собрания. Горизбирком отказал ему в регистрации из-за первого финансового отчета, который, по мнению комиссии, подписал не имевший необходимых полномочий представитель. Оспорить это решение партии не удалось. Зато в одномандатных округах зарегистрированы 13 кандидатов «Яблока» в ЗакС и шесть — в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первая часть «плана Б» поэтому проста: там, где в бюллетене остался кандидат партии, «Яблоко» предлагает голосовать за него. Среди десяти оставшихся федеральных партсписков варианта для своих сторонников партия не видит. Именно эту часть плана господину Рыбакову весь вечер и приходилось защищать перед собственным залом.

Один из первых участников дискуссии предложил представить выборы в виде не самого привлекательного обеда: если человек чего-то не любит, с голоду он все равно это съест. У «Единой России» сейчас 324 мандата из 450, напомнил мужчина, и спросил, почему бы в таком случае не поддержать другую партию хотя бы ради сокращения ее большинства. «Я не вижу возможным между ними выбирать»,— ответил господин Рыбаков. По его мнению, представленные в Госдуме партии по принципиальным для «Яблока» вопросам уже не раз голосовали одинаково. Метафору участника встречи председатель партии подхватил, но несколько переиначил: выбирать, по его словам, предлагают скорее то, «чем тебя будут травить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Зал продолжил спорить. Вопрос о предложенной Юлией Навальной и Максимом Кацем (признан в РФ иностранным агентом) тактике голосования часть присутствовавших встретила аплодисментами. Те предлагали голосовать за любую проходную партию, кроме «Единой России». Господин Рыбаков ответил резко и вновь дал понять, что такую тактику для сторонников «Яблока» считает неприемлемой.

Логику своей позиции некоторые сторонники партии объясняли несколько проще: сложно ожидать от одной партии призыва голосовать за другую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сам господин Рыбаков назвал предложенную в YouTube стратегию провокацией находящихся за пределами России политиков. И этот ответ сторонников, кажется, убедил. По крайней мере, его ответ зал встретил не менее громкими аплодисментами, чем вопрос.

Через некоторое время к тому же спору вернулись. Из зала спросили, не увеличит ли отказ от голосования за другие партии относительный результат «Единой России». Еще одна участница сформулировала претензию жестче: не слишком ли сурово упрекать людей за желание выбрать из имеющихся вариантов наименее неприемлемый для себя. Позицию господин Рыбаков не изменил. Голос за партию, убеждал он аудиторию, означает не только поддержку ее кандидатов сейчас, но и ответственность за их дальнейшие решения. Заодно председатель «Яблока» напомнил, что результаты выборов влияют на государственное финансирование партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Молодые люди во время встречи

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С тем, что делать с бюллетенем, в котором подходящего варианта не обнаружилось, все было менее определенно. «Что вы сделаете с бюллетенем — это ваш творческий процесс»,— сказал господин Рыбаков и на всякий случай попросил ничего от него не откусывать. Конкретного способа обращения с бюллетенем партия, подчеркнул председатель «Яблока», своим сторонникам не предписывает.

В течение вечера господин Рыбаков неоднократно возвращался к 43 словам предвыборной программы «Яблока» — самой короткой в истории партии. В ней говорится о прекращении огня и дипломатическом урегулировании, недопущении ядерной войны, политических репрессиях, достоинстве и ценности человеческой жизни.

Сам господин Рыбаков говорил об этом заметно пространнее 43 слов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков со сторонниками партии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков со сторонниками партии

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

После снятия федерального списка одномандатные округа фактически остались для «Яблока» главным способом присутствовать на выборах в Госдуму. К середине сентября, после регистраций и серии судебных решений, участие продолжали порядка ста кандидатов партии. В Петербурге до бюллетеня дошли шестеро из восьми первоначально выдвинутых.

Похожие потери партия понесла и на региональных выборах. На Северо-Западе списки «Яблока» не зарегистрировали в Петербурге и Ленинградской области, а в Карелии, Псковской и Калининградской областях уже зарегистрированные списки впоследствии сняли суды. В Новгородской области список сохранился, хотя его первый номер, глава регионального отделения Анна Черепанова, была снята с выборов отдельно. За пределами СЗФО партия также лишилась ряда региональных списков.

Впрочем, судебная хроника занимала зал меньше, чем вопрос о том, что будет после 20 сентября.

Один из участников спросил о возможном объединении с другими демократическими силами — уже не на нынешних выборах, а к следующим, в 2031 году. Господин Рыбаков ответил, что «Яблоко» и сейчас готово работать с теми, кто разделяет их политический меморандум. Без метафоры вновь не обошлось — если приходится плыть «по океану серной кислоты», строить каждому отдельную лодку необязательно.

Много вопросов задавали молодые участники встречи. Девушка, которой еще нельзя голосовать, спросила, что в таком случае может сделать она. Господин Рыбаков сначала пошутил, что все сказанное им вообще-то «18+», а затем предложил начинать с разговоров с друзьями, одноклассниками и родственниками. Быстрых результатов председатель партии при этом не обещал. «Перемены не наступят мгновенно. Мы не знаем, когда они придут»,— сказал он.

Чем ближе встреча подходила к концу, тем меньше вопросы касались собственно голосования. Господина Рыбакова спрашивали, стоит ли молодым людям оставаться в России или уезжать, появятся ли после выборов новые проекты для молодежи и что вообще останется от партии после закрытия участков. Председатель «Яблока» пообещал молодежный форум и больше открытых мероприятий. Эмиграцию он назвал плохим путем для тех, кто хочет строить демократичную Россию.

«Мы никуда не уйдем после 20 сентября»,— несколько раз повторил он.

Один из последних вопросов касался уже не нынешних выборов: что будет делать партия, если возможности для ее легальной работы станут еще уже. На этот раз Николай Рыбаков ответил еще короче: «Жить будем».

Полина Пучкова