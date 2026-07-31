«Яблоку» в Петербурге не дали упасть

Центризбирком (ЦИК) отклонил жалобу «Яблока» на решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах в городское законодательное собрание из-за нарушения при сдаче финансового отчета. Члены ЦИКа опровергли обвинения в предвзятом подходе избиркомов к «яблочникам», хотя со стороны представителей партии такой аргумент на заседании и не звучал. Тем не менее проблемы у них действительно возникают там, где есть шансы пройти в законодательные собрания, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

ЦИК счел правомерными претензии регионального избиркома к доверенности, выданной финансовому уполномоченному, подписавшему первый финансовый отчет «Яблока». Он входит в пакет документов, необходимых для регистрации. Отчет, заверенный не уполномоченным на то лицом, комиссия посчитала отсутствующим.

В «Яблоке» объяснили произошедшее технической ошибкой, которую допустил нотариус. В то же время, доказывал юрист партии Виталий Исаков, уполномоченный представитель получил более широкие полномочия — подписывать вообще все необходимые документы. А после того как избирком известил партию о выявленных недочетах, нотариус внес необходимые исправления и в доверенность. Столь формальное толкование избирательного законодательства не является адекватным, необходимым и обеспечивающим избирательные права граждан, настаивали в «Яблоке».

Однако городской избирком, а следом и ЦИК пришли к выводу, что внесенные изменения нельзя считать исправлением технической ошибки, поскольку они меняют правовое содержание документа. Таким образом, сроки сдачи первого финансового отчета партия пропустила, а сделать это позднее закон не позволяет, объяснил член ЦИКа Евгений Шевченко.

Подводя итог, зампред ЦИКа Николай Булаев опроверг обвинения в предвзятом подходе к спискам «Яблока» в отдельных регионах. Он напомнил, что не везде первый финансовый отчет является обязательным для регистрации документом, и там, где такого требования нет — например, в Новгородской области, «яблочники» проблем с регистрацией не имели даже при наличии аналогичного дефекта. По словам господина Булаева, комиссия работает жестко в рамках правового поля, а «попытаться обвинить в поиске блох — это не по-честному».

В последний раз «Яблоко» пропускало выборы депутатов парламента Санкт-Петербурга в 2007 году, когда избирком отказал ему в регистрации списка из-за высокого процента брака в подписях в поддержку кандидатов. В этом году «Яблоко» выдвинуло списки кандидатов в девяти из 39 субъектов, где проходят выборы депутатов. Ранее из-за аналогичного нарушения — отсутствия финансового отчета, подписанного полномочным лицом,— суд по жалобе «Родины» снял с гонки зарегистрированный список партии в Карелии. Также «яблочникам» отказали в регистрации в Тамбовской области: там они не предоставили в комиссию вообще никаких документов. В Калининградской, Ленинградской, Московской, Псковской и Свердловской областях решение еще не принято. Зарегистрирован пока только список в Новгородской области.

На выборах в Госдуму «Яблоко» проблем с регистрацией списка кандидатов не испытало — ЦИК вынес соответствующее решение 29 июля. Это спасло партию от риска через два года быть ликвидированной.

По закону, если партия не принимает участия в выборах в течение семи лет, то есть не регистрирует кандидатов на выборах различного уровня (на каждом есть квота), то подлежит закрытию. В 2025 году так были ликвидированы «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз». Для «яблочников» последним удачным электоральным годом, отвечающим критериям закона, был 2021-й, однако участие в думских выборах-2026 «обнуляет» семилетний срок.

Проблемы на региональных выборах у «Яблока» действительно возникают там, где есть шансы провести своих представителей в законодательные собрания, отмечает политолог Константин Калачев. При этом партия очень нуждается в локальных историях успеха: во-первых, потому, что наличие региональных депутатов позволит ей сохранить так называемую парламентскую льготу (право выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей), а во-вторых, потому, что хороший результат на местах даст основание оспаривать итог голосования по общефедеральному списку, если он окажется не так хорош.

Анастасия Корня