Утвержден новый устав города Ярославля

В Ярославле утвердили новый устав города. Решение на заседании муниципалитета 16 сентября приняли депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Принятие нового устава вызвано изменениями федерального и областного законодательства. Как пояснил на заседании первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов, новый устав сохраняет структуру органов городского самоуправления, порядок избрания депутатов муниципалитета и срок полномочий.

Одно из новшеств устава — изменение порядка избрания мэра. Вместо конкурсного отбора кандидатур на пост мэра будет представлять губернатор. Такой порядок определен федеральным центром для столиц субъектов, а также закреплен областным законом. В состав комиссии, созданной губернатором для рассмотрения кандидатур, смогут войти депутаты муниципалитета Ярославля, дополнил господин Гаврилов.

Еще одно изменение — разделение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (ранее — местного значения) на три группы. Подразумевается, что часть полномочий (принятие устава, местный бюджет, распоряжение собственностью) не может быть передана региону, часть (благоустройство, ЖКХ, образование) — может, если область примет такой закон, а еще по части вопросов (ТКО, дороги, транспорт) полномочия осуществляет регион, если не передает их муниципалитету. Переходный период будет действовать до 1 января 2028 года.

«С 1 января 2028 года мы должны быть готовы к тому, что вступят в силу региональные законы, возможно, о наделении нас дополнительными полномочиями. Это будет предмет уже работы и взаимодействия с Ярославской областной думой, с правительством Ярославской области в следующем году, исходя из финансовых и организационных возможностей»,— пояснил господин Гаврилов.

В июле 2026 года по проекту устава состоялись публичные слушания, по итогам которых документ был доработан с учетом поступивших предложений.

Алла Чижова