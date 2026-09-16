Суд подтвердил штраф «Россети Центр» в 600 тыс. рублей в Ярославле
Арбитражный суд Ярославской области подтвердил законность штрафа в 600 тыс. руб., наложенного Ярославским УФАС на ПАО «Россети Центр». Компания нарушила порядок технологического присоединения предпринимателя к электрическим сетям, сообщили в антимонопольной службе.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
С жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель из Ярославля. Электросетевая компания выставила ему плату за подключение в размере более 6,5 млн руб. В эту сумму были включены расходы на строительство новых линий электропередачи и трансформаторной подстанции.
При этом существующая линия электропередачи находилась менее чем в 36 м от границ участка предпринимателя. Кроме того, срок технологического присоединения по договору составил один год вместо предусмотренных для такого случая правилами шести месяцев.
«Россети Центр» оспорила постановление УФАС в арбитражном суде. Суд отказал компании в удовлетворении жалобы и признал штраф законным. В УФАС также отметили, что «Россети Центр» ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные нарушения.