Трамвайное движение до ЯМЗ запустят до 20 октября

В Ярославле трамвайное движение из Дзержинского района до моторного завода планируют запустить до 20 октября. Об этом сообщил зампред областного правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко на заседании профильной комиссии в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Открыть данный участок до настоящего времени не позволяет реконструкция путепровода в районе улицы Выставочной, срок завершения которой был перенесен с лета на сентябрь из-за изменений в проекте. 16 сентября на путепроводе состоится контрольный объезд представителей министерства, сообщил господин Душко.

«Планируем, что до 20 октября, может быть, раньше, с учетом обкатки путей, мы запустим полностью движение до моторного завода»,— сказал министр.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в 2022 году правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль». В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, провести реконструкцию двух путепроводов, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

Алла Чижова