Главные новости к утру 16 сентября

Палата представителей США одобрила начало рассмотрения законопроекта о антироссийских санкциях. Решение было принято 214 голосами «за», 211 членов палаты высказались против.

Потери издательской группы «Эксмо-АСТ» из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов составили около 400 млн руб. Об этом сообщил президент издательской группы Олег Новиков.

Совет исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне почти единогласно согласился закрыть здание на реконструкцию, заявил президент США Дональд Трамп.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН. Об этом сообщают Reuters, Politico и Die Zeit со ссылкой на источники.

Конфликт США с Ираном перейдет в «совершенно иную фазу через пару месяцев», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The New York Post (NYP).

Состояние президента США Дональда Трампа выросло на $2,7 млрд и составило $7 млрд по сравнению с моментом перед выборами 2024 года, сообщает Forbes.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма призвал нынешнюю главу правительства Санаэ Такаити отказаться от ее высказываний о Тайване, а также строго соблюдать принцип одного Китая.

Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. Об этом сообщила пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации.