Палата представителей США продвинула законопроект о санкциях против РФ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ближайший этап — голосование нижней палаты по документу до 17 сентября. Если законопроект утвердят, администрация США должна будет ввести большинство ключевых ограничений и тарифов не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу.

Механизм вторичных мер предполагает право президента США устанавливать пошлины до 100% на импорт из стран, которые закупают у России нефть, уран или природный газ либо помогают обходить санкции; для импорта из России предусмотрен тариф до 500%. Однако эти меры не становятся автоматическими: президент сможет применить пошлины к покупателям российских энергоресурсов полностью или не применять их вовсе, причем новые тарифные полномочия ограничены пятью годами.