Палата представителей США продвинула законопроект о санкциях против РФ
Палата представителей США одобрила начало рассмотрения законопроекта о антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Hill. Решение было принято 214 голосами «за», 211 членов палаты высказались против.
Как отмечает The Hill, ключевую роль сыграли демократы Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, которые вопреки позиции руководства Демпартии поддержали инициативу республиканцев.
Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и «теневого флота». Кроме того, США смогут вводить вторичные пошлины в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года. Демократы критикуют инициативу за чрезмерное расширение тарифных полномочий Белого дома и отсутствие строго обязательных санкций.
Ближайший этап — голосование нижней палаты по документу до 17 сентября. Если законопроект утвердят, администрация США должна будет ввести большинство ключевых ограничений и тарифов не позднее чем через 30 дней после его вступления в силу.
Механизм вторичных мер предполагает право президента США устанавливать пошлины до 100% на импорт из стран, которые закупают у России нефть, уран или природный газ либо помогают обходить санкции; для импорта из России предусмотрен тариф до 500%. Однако эти меры не становятся автоматическими: президент сможет применить пошлины к покупателям российских энергоресурсов полностью или не применять их вовсе, причем новые тарифные полномочия ограничены пятью годами.