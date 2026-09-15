Reuters: Мерц отменил участие в Генассамблее ООН

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Нью-Йорк для выступления на Генассамблее ООН. Об этом сообщают Reuters, Politico и Die Zeit со ссылкой на источники.

«Его присутствие необходимо в Берлине»,— сказал источник Reuters в правительстве Германии.

81-я сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября. Общие прения, на которые съедутся главы государств, состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Фридрих Мерц планировал отправиться в Нью-Йорк 22 сентября. Он должен был получить на мероприятии премию имени Генри Киссинджера от Американской академии в Берлине.

20 сентября пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. На выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября победила правая партия «Альтернатива для Германии», набрав рекордные 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге, до абсолютного большинства ей не хватило трех мандатов. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2%.

О политической ситуации в Германии — в материале «Ъ» «Канцлер на вылет».