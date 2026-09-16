Вэнс: конфликт США и Ирана перейдет в новую фазу через пару месяцев

Конфликт США с Ираном перейдет в «совершенно иную фазу через пару месяцев», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью The New York Post (NYP).

Господин Вэнс согласился с тем, что война завершится «сразу после» промежуточных выборов. Ранее об этом заявлял президент США Дональд Трамп.

«Мы не можем предсказывать будущее, но я считаю, что президент прав, говоря о переходе конфликта в совершенно иную фазу через пару месяцев»,— сказал вице-президент. Он отметил, что так как президент — верховный главнокомандующий, именно он определяет, когда конфликты заканчиваются.

По словам господина Вэнса, первая фаза операции — уничтожение ядерной программы Ирана, его конвенциональных вооруженных сил и способности проецировать силу — уже завершена. Задачей второго этапа станет недопущение восстановления Ирана и сохранение глобальной стабильности.

Вице-президент заверил, что Тегеран продолжит терять контроль над Ормузским проливом. Движение судов через пролив восстановилось более чем на 50% от нормы благодаря разминированию ВМС США и скрытному конвоированию танкеров, добавил он.