Экс-премьер Японии призвал Такаити отказаться от своих слов о Тайване

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма обратился к нынешней главе правительства Санаэ Такаити с призывом отказаться от ее высказываний о Тайване, а также строго соблюдать принцип одного Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По словам господина Хатоямы, премьер-министру стоит взять свои слова назад или «каким-то иным абсолютно недвусмысленным образом» донести, что Япония уважает «принцип одного Китая».

«Однако, учитывая ее характер, мне трудно сохранять оптимизм»,— сказал бывший премьер на XIII Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

В ноябре 2025 года Санаэ Такаити заявила о кризисе вокруг Тайваня как об экзистенциальной угрозе для Японии, которая позволяет Токио использовать право на коллективную самооборону. Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.

Юкио Хатояма был премьер-министром Японии с сентября 2009 года по июнь 2010-го. Спустя 8,5 месяца после вступления в должность он подал в отставку из-за падения рейтинга и невыполненного обещания перенести американскую военную базу Футэмма с Окинавы.

Эрнест Филипповский