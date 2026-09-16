Экс-премьер Японии призвал Такаити отказаться от своих слов о Тайване
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма обратился к нынешней главе правительства Санаэ Такаити с призывом отказаться от ее высказываний о Тайване, а также строго соблюдать принцип одного Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По словам господина Хатоямы, премьер-министру стоит взять свои слова назад или «каким-то иным абсолютно недвусмысленным образом» донести, что Япония уважает «принцип одного Китая».
«Однако, учитывая ее характер, мне трудно сохранять оптимизм»,— сказал бывший премьер на XIII Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
В ноябре 2025 года Санаэ Такаити заявила о кризисе вокруг Тайваня как об экзистенциальной угрозе для Японии, которая позволяет Токио использовать право на коллективную самооборону. Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.
Юкио Хатояма был премьер-министром Японии с сентября 2009 года по июнь 2010-го. Спустя 8,5 месяца после вступления в должность он подал в отставку из-за падения рейтинга и невыполненного обещания перенести американскую военную базу Футэмма с Окинавы.
В 2015 году при премьере Синдзо Абэ Токио принял закон, допускающий применение военной силы в целях коллективной самообороны, если сама Япония или союзное ей государство столкнется с вооруженным нападением, представляющим угрозу существованию страны. Поэтому трактовка китайской блокады Тайваня как такой угрозы означает не просто политическую оценку кризиса: она связывает конкретный сценарий вокруг острова с возможностью военного ответа Японии.
Для Пекина проблема в том, что такая трактовка распространяет заявленную сферу применения японской силы на ситуацию вокруг Тайваня. Китай настаивает, что обязательства Японии по тайваньскому вопросу закреплены в четырех двусторонних политических документах и должны соблюдаться независимо от того, какая партия или лидер находится у власти. На фоне спора китайские власти уже призвали граждан отказаться от поездок в Японию, молодежь — не поступать в японские вузы, ввели запрет на импорт японских морепродуктов, а ВМС Китая начали патрулирование вод вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море.