Эксмо-АСТ потеряла 400 млн рублей из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов
Потери издательской группы «Эксмо-АСТ» из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов составили около 400 млн руб. Об этом сообщил президент издательской группы Олег Новиков.
«Сейчас "Эксмо-АСТ" допечатывают те 5 млн экземпляров книг, которые были уничтожены после налета дронов и пожаров. Вопрос с компенсацией, скорее всего, не будет решен, но восполнить их — решение каждого издательства в индивидуальном порядке»,— сказал господин Новиков (цитата по ТАСС).
Издательская группа планирует восполнить утраченные издания в течение полугода, добавил президент «Эксмо-АСТ».
По информации “Ъ”, в августе после атак беспилотников на склады Wildberries часть издательств начала сокращать тиражи. Как сообщили собеседники, в лучшем случае компании рассчитывают восстановить выпуск книг в первом квартале 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники внесли правки».
Восполнение уничтоженных книг для издателя означает не только повторную печать, но и необходимость заново провести тираж через складскую и торговую цепочку. При этом для товаров, утраченных на складах Wildberries, правила, опубликованные 7 июля 2026 года, признают атаки БПЛА форс-мажором и не предусматривают обязательных компенсаций продавцам, поэтому расходы на восстановление запасов могут лечь на само издательство.
Быстро заменить складские запасы сложно из-за зависимости издательств от инфраструктуры маркетплейсов: собственных помещений для хранения всех тиражей у многих компаний нет. Строительство собственных логистических парков остается дорогим и малореалистичным решением, поскольку атаки затронули не менее 20 логистических объектов и быстро восстановить все процессы не ожидается.
Финансовое давление уже отражается на планировании выпуска: после уничтожения 14–15 млн книжных тиражей издатели стали осторожнее определять объемы печати, а некоторые сократили число новинок. Среди обсуждаемых мер поддержки — снижение НДС, возможность учитывать стоимость уничтоженных товаров в расходах и льготное кредитование для пополнения оборотных средств.