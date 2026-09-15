Эксмо-АСТ потеряла 400 млн рублей из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов

Потери издательской группы «Эксмо-АСТ» из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов составили около 400 млн руб. Об этом сообщил президент издательской группы Олег Новиков.

«Сейчас "Эксмо-АСТ" допечатывают те 5 млн экземпляров книг, которые были уничтожены после налета дронов и пожаров. Вопрос с компенсацией, скорее всего, не будет решен, но восполнить их — решение каждого издательства в индивидуальном порядке»,— сказал господин Новиков (цитата по ТАСС).

Издательская группа планирует восполнить утраченные издания в течение полугода, добавил президент «Эксмо-АСТ».

По информации “Ъ”, в августе после атак беспилотников на склады Wildberries часть издательств начала сокращать тиражи. Как сообщили собеседники, в лучшем случае компании рассчитывают восстановить выпуск книг в первом квартале 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники внесли правки».