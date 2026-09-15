Трамп: Кеннеди-центр немедленно закроется на реконструкцию

Совет исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне почти единогласно согласился закрыть здание на реконструкцию. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Здание, по словам американского лидера, закроют немедленно. «Однако ремонт и реконструкция, которые представляют собой очень большую и сложную работу, не могут начаться до тех пор, пока Округ Колумбия не примет решение об утвержденном Советом названии»,— написал господин Трамп. Он добавил, что уже перевел $17 млн на счет учреждения.

В проекте резолюции внеочередной встречи сотрудников центра, прошедшей 15 сентября, было указано, что организации грозит банкротство, если она не вернет в название имя Дональда Трампа. Президент США говорил о готовности привлечь инвесторов, которые дадут деньги на работу центра лишь при условии «надлежащего признания» его роли. Несколько часов назад федеральный суд в очередной раз постановил размещать имя президента на фасаде, писал Variety.