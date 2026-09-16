Forbes: состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд после выборов 2024 года

Состояние президента США Дональда Трампа выросло на $2,7 млрд и составило $7 млрд по сравнению с моментом перед выборами 2024 года. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, американский президент сумел заработать значительные суммы благодаря сделкам с зарубежными компаниями, а также инвестициям в криптовалюту. «Никто в американской истории не зарабатывал столько на политике»,— отмечает издание.

Росту капитала также способствовали вложения в энергетический сектор. По информации CNBC, инвестактивы Дональда Трампа в нефтегазовых гигантах (Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Occidental Petroleum и другие) подорожали на миллионы долларов с начала военной операции США против Ирана.

В марте Forbes оценивал капитал президента США в $6,5 млрд, отмечая рост на $1,4 млрд с момента вступления в должность на второй президентский срок.