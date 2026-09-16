Forbes: состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд после выборов 2024 года
Состояние президента США Дональда Трампа выросло на $2,7 млрд и составило $7 млрд по сравнению с моментом перед выборами 2024 года. Об этом сообщает Forbes.
По данным журнала, американский президент сумел заработать значительные суммы благодаря сделкам с зарубежными компаниями, а также инвестициям в криптовалюту. «Никто в американской истории не зарабатывал столько на политике»,— отмечает издание.
Росту капитала также способствовали вложения в энергетический сектор. По информации CNBC, инвестактивы Дональда Трампа в нефтегазовых гигантах (Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Occidental Petroleum и другие) подорожали на миллионы долларов с начала военной операции США против Ирана.
В марте Forbes оценивал капитал президента США в $6,5 млрд, отмечая рост на $1,4 млрд с момента вступления в должность на второй президентский срок.
Среди количественно обозначенных источников дохода — около $550 млн от продажи токенов World Liberty Financial, проекта, запущенного семьей Трампа в сентябре 2024 года, и еще $200 млн от продажи части акций Aryam Investment. Это показывает, что в оценку капитала попали не только изменения стоимости уже имеющихся активов, но и поступления от новых криптовалютных и корпоративных сделок.
Формально деловые активы Трампа перед вступлением в должность были переведены в траст под управлением его детей, однако доходы от них по-прежнему достаются ему. Активами управляет его сын Дональд-младший, а устав траста предусматривает возможность его роспуска, что позволяет Трампу вернуть контроль после окончания второго президентского срока.
Сопоставлять заявленные суммы с чистым заработком напрямую нельзя: декларация содержит данные о выручке, но не о прибыли после расходов. Поэтому оценка состояния отражает стоимость активов и поступления от сделок, а не обязательно сумму денег, оставшуюся у Трампа после всех затрат.