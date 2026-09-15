В Москве обсудили расширение движения «Ласточек» до Рыбинска

Министр транспорта РФ Андрей Никитин и председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области, мэр Ярославля Артем Молчанов обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона. Встреча состоялась 15 сентября в Москве, сообщило правительство Ярославской области. Андрей Никитин отметил, что за последние пять лет в регионе отремонтировано более 2,2 тыс. км дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для нас принципиально важно, что приоритетные вопросы развития региона обсуждаются напрямую, мы находимся в постоянном диалоге с руководством Ярославской области»,— сказал министр.

Стороны обсудили возможность увеличить число рейсов «Ласточек» Москва—Ярославль—Рыбинск. Сейчас поезда ходят только по выходным и праздникам.

«А запрос людей, жителей Ярославской и Рыбинской агломераций, на такой удобный и скоростной транспорт очень велик»,— сказал Артем Молчанов. По его словам, дополнительные рейсы в будни повысили бы деловую и туристическую мобильность.

Господин Никитин пояснил, что из-за загруженности ярославского направления вопрос необходимо увязывать с развитием Центрального транспортного узла Москвы. На встрече также обсуждались третий мост через Волгу в Ярославле, расширение трасс М-8 и Р-132 и реконструкция трамвайной системы областного центра.