В Москве обсудили расширение движения «Ласточек» до Рыбинска
Министр транспорта РФ Андрей Никитин и председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области, мэр Ярославля Артем Молчанов обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона. Встреча состоялась 15 сентября в Москве, сообщило правительство Ярославской области. Андрей Никитин отметил, что за последние пять лет в регионе отремонтировано более 2,2 тыс. км дорог.
Фото: Правительство Ярославской области
«Для нас принципиально важно, что приоритетные вопросы развития региона обсуждаются напрямую, мы находимся в постоянном диалоге с руководством Ярославской области»,— сказал министр.
Стороны обсудили возможность увеличить число рейсов «Ласточек» Москва—Ярославль—Рыбинск. Сейчас поезда ходят только по выходным и праздникам.
«А запрос людей, жителей Ярославской и Рыбинской агломераций, на такой удобный и скоростной транспорт очень велик»,— сказал Артем Молчанов. По его словам, дополнительные рейсы в будни повысили бы деловую и туристическую мобильность.
Господин Никитин пояснил, что из-за загруженности ярославского направления вопрос необходимо увязывать с развитием Центрального транспортного узла Москвы. На встрече также обсуждались третий мост через Волгу в Ярославле, расширение трасс М-8 и Р-132 и реконструкция трамвайной системы областного центра.