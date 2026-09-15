В Ярославле лимит финансирования школьных проектов вырос до 2 млн

В Ярославле лимит финансирования проектов школьного инициативного бюджетирования увеличили до 2 млн руб. за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В рамках программы инициативного бюджетирования учащиеся сами выбирают, какие изменения необходимы в их учебных заведениях. Областной лимит установлен в размере 1 млн руб.

«В Ярославле по инициативе мэра Артема Молчанова на такие идеи может быть выделено еще до 1 млн руб. из городского бюджета. Таким образом, общее финансирование проекта может составлять до 2 млн руб. В этом году в Ярославле три из шести школьных проектов получили дополнительно от 200 тыс. до 1 млн руб. муниципальных средств»,— написал губернатор.

Он сообщил о намерении продолжать развитие данной программы, чтобы предоставить больше возможностей для улучшения условий обучения в городах и округах области. В Ярославле школы уже начали пользоваться дополнительными средствами. В частности, в школе № 83 обустроили рекреацию второго этажа, закупив мебель, оргтехнику и оборудование, а в школе №23 завершили ремонт спортивного зала.

С начала учебного сезона 2021/2022 года в регионе реализовано около 170 подобных проектов, из которых 43 были завершены в этом году. Среди них — обновление фойе в центре образования «Сретенский» Рыбинского округа, обустройство комнаты психологической разгрузки в Шильпуховской школе Первомайского округа, оснащение спортивного зала в центре образования №28 имени А.А. Суркова в Рыбинске.

«Для школьника участие в инициативном бюджетировании — это возможность не просто предложить идею, а пройти весь путь от замысла до результата: обсудить ее с другими, аргументировать свое решение, взять на себя ответственность и увидеть, как меняется привычное пространство»,— прокомментировал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

По его словам, такой опыт формирует инициативность и учит детей понимать, что изменения начинаются с личного участия.

Алла Чижова