Наставник «Трактора» рассказал о посещении мемориала хоккеистам «Локомотива»

Главный тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон впечатлен тем, как ХК «Локомотив» и Континентальная хоккейная лига чтут память погибших в результате авиакатастрофы тренеров и игроков клуба. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после матча с «Локомотивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Трактор» Фото: ХК «Трактор»

«Трактор» побывал на мемориале «Локомотива» на Леонтьевском кладбище в Ярославле 5 сентября, перед стартовым матчем нового сезона.

«Точно останется в памяти. Не могу не отметить то, с какой бережностью отнеслись к памяти всей команды, всех ребят и всего персонала, что создали этот мемориал. Стоит отдельно отметить и Лигу, и сам Ярославль, и их клуб за то, какую они память хранят об этой команде и всех этих людях»,— сказал наставник.

Он рассказал, что первым на мемориале увидел фото главного тренера — канадского специалиста Брэда Маккриммона.

«Мы жили вместе в Атланте, наши дети вместе занимались хоккеем. Я смотрел на его фотографию, а передо мной проносились все эти воспоминания. О том, каким он был человеком, каким он был семьянином, как у него сложилась в итоге жизнь»,— поделился главный тренер.

Он также отметил акцию, которая 7 сентября была поддержана клубами. На трибунах каждой арены были выделены 44 пустых кресла с шарфами «Локомотива», а игры начинались с напоминания о трагедии и минуты молчания.

«На меня это произвело невероятнейшее впечатление, и пусть об этом не так много говорят в США и в Канаде, но вот эту память я с собой точно пронесу до конца жизни»,— сказал Скотт Гордон.

Алла Чижова