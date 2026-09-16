На улицы Рыбинска вышли пять новых троллейбусов
В Рыбинске начали работать пять новых троллейбусов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал
«Сейчас новые троллейбусы заменили старые машины на маршруте №4. Ставим задачу сменить весь парк троллейбусов в Рыбинске уже в сентябре. В ближайшее время в город должны прийти еще 25 новых машин»,— написал господин Рудаков.
Глава города отметил удобство и функционал новых машин, в частности возможность троллейбусов передвигаться на автономном ходу без токоприемников на расстоянии до 30 км. Как сообщали «Рыбинские известия», новые троллейбусы пришли по лизинговой программе. Они были произведены в Вологде на предприятии «Альфа-Транс».
В августе 2026 года «Организатор перевозок Ярославской области» подписал с АО «Рыбинскэлектротранс» семилетний контракт на обслуживание четырех троллейбусных маршрутов стоимостью 2,3 млрд руб. По условиям контракта на линию выйдут троллейбусы с автономным ходом.