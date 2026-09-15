Ярославский губернатор подвел итоги развития здравоохранения

В Ярославской области завершили переход на единую медицинскую информационную систему. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Полностью ушли от бумажных карт. Это была непростая работа, обучили несколько тысяч человек, обновили программное обеспечение. Теперь у нас появилась возможность подключать искусственный интеллект. Программы «второго мнения» помогают врачам ставить диагнозы, выполнять описания и интерпретации данных»,— сказал Михаил Евраев.

Теперь у каждого пациента есть интегрированная электронная карта, содержащая все анализы и назначения. За 2025 год врачи оформили более 11,4 млн электронных документов, а в текущем году этот показатель превысил 12,5 млн.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Мария Можейко пояснила, что цифровизация направлена на повышение безопасности пациентов и экономию времени врачей.

«Когда доктору не нужно вручную расшифровывать чужой почерк или искать потерянную карту, он может уделить больше времени осмотру пациента. Чтобы исключить человеческий фактор и ускорить постановку диагноза, мы внедряем технологии искусственного интеллекта. Специальные программы помогают нашим докторам анализировать снимки компьютерной томографии, флюорографии, рентгена легких и маммографии. Искусственный интеллект замечает мельчайшие изменения на снимках»,— прокомментировала госпожа Можейко.

За восемь месяцев этого года искусственный интеллект обработал десятки тысяч исследований, отметила глава минздрава. Также расширены возможности записи к врачу: помимо единого номера 122, сайта «Интермед-76» и портала «Госуслуги», доступен чат-бот в мессенджере «Макс», которым воспользовались почти 130 тыс. раз для записи к врачу и 9,5 тыс. раз для вызова доктора на дом.

С февраля в мессенджере запущен сервис телемедицины, позволяющий дистанционно продлевать больничные и консультироваться со специалистами. Также телемедицинские мосты связывают ФАПы с крупными областными больницами и федеральными клиниками. За семь месяцев проведено более 13 тыс. таких консультаций.

На развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения региона выделено более 111 млн руб. из федерального бюджета. В планах — внедрение сервисов для онлайн-заказа справок, дистанционного прикрепления к больницам и мгновенной передачи результатов КТ и МРТ в федеральный реестр, а также использование ИИ для помощи в диспансерном наблюдении.

В регионе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. В рамках программы ремонта стационаров с 2021 по 2025 год обновлено 103 объекта. В текущем году работы ведутся на 24 объектах, размер финансирования — 700 млн руб. Завершены ремонтные работы в шести отделениях, в том числе во втором хирургическом отделении КБ № 9, травматологическом отделении Областной детской больницы и нейрохирургическом отделении Областной больницы.

В регионе открыты новые специализированные центры: эндоскопический и эндокринологический в Рыбинске, референсный центр лучевой диагностики в Областной детской больнице. До конца года запланирован запуск центра амбулаторной онкологической помощи в Переславской ЦРБ и центров гемодиализа в Угличе и Переславле-Залесском.

Кроме того, возведены хирургический корпус областной онкологической больницы, детская поликлиника при КБ №2 в Ярославле, врачебная амбулатория в Борке и корпус инфекционной больницы. Капитально отремонтированы 57 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь амбулаторий. Завершается строительство модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле и корпуса Областной детской больницы. В планах — строительство поликлиники в Красном Бору и модульного приемного отделения в Областной клинической больнице к 2027 году.

По инициативе губернатора запущен проект «Доступная аптека», позволяющий приобретать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. В регионе функционирует около 300 таких точек, где доступен перечень из почти 100 препаратов с возможностью заказа дополнительных средств. Данная мера направлена на улучшение доступности медикаментов для жителей, особенно в сельской местности.

Алла Чижова