Стартовал ремонт фасада Дома офицеров в Ярославле

В Ярославле начали ремонтировать фасад объекта культурного наследия «Дом Шубиных» (улица Советская, 19/11), более известного местным жителям как «Дом офицеров». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Специалисты восстановят штукатурный слой и покрасят стены. Ремонт не затрагивает конструктив и не является реставрацией. При этом здание сохранит свой исторический облик. Работы завершат до зимы»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в текущем году объект включили в областной план приватизации из-за высокой стоимости восстановительных работ. Однако, по словам Михаила Евраева, заинтересованные инвесторы пожелали, чтобы здание осталось в областной собственности. Поэтому в последующем объект исключили из плана.

В «Доме офицеров» остались Центр патриотического воспитания, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы», отряд «Правопорядок», музей локальных военных конфликтов.

Алла Чижова