Данил Романцев сыграет за «Локомотив» в матче с «Трактором»

Воспитанник ярославского «Локомотива» Данил Романцев впервые сыграет за основную команду в новом сезоне КХЛ. Форвард заявлен на матч регулярного чемпионата с челябинским «Трактором» 15 сентября, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данил Романцев (слева)

Фото: ХК «Локомотив» Данил Романцев (слева)

Фото: ХК «Локомотив»

Романцев будет играть под 81 номером, он заявлен 13-м нападающим. Ранее он заключил с «Локомотивом» пробный контракт, рассчитанный до 11 октября. Хоккеист является воспитанником клуба, но вновь сыграет за «Локомотив» впервые с сезона 2015-2016 годов.

Впервые в новом сезоне на лед также выйдет вратарь Алексей Мельничук. В предыдущем матче с ЦСКА ворота «Локомотива» защищал Даниил Исаев, признанный лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ.

Матч «Трактор» — «Локомотив» пройдет сегодня в Челябинске. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Виктория Самко