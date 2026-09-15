На Волковском фестивале в Ярославле покажут 10 спектаклей

В Ярославле в рамках XXVI Международного Волковского фестиваля 10 спектаклей покажут театры из Магнитогорска, Рязани, Санкт-Петербурга, Барнаула, Москвы, Челябинска и Белграда. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Смерть Тузенбаха, или подлинная история Ольги, Ирины и Маши"

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Смерть Тузенбаха, или подлинная история Ольги, Ирины и Маши"

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Фестиваль откроется 20 сентября спектаклем «Клинч» режиссера Глеба Пускепалиса. Сын бывшего художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса в постановке использовал театральные эскизы отца, впервые поставившего пьесу «Клинч» в Уфе. Спектакль в память о Сергее Пускепалисе покажет Магнитогорский академический драматический театр им. А.С. Пушкина.

Режиссер Константин Богомолов приедет в Ярославль со своим Московским Драматическим театром на Малой Бронной и сыграет в своем спектакле-детективе «Смерть Тузенбаха, или подлинная история Ольги, Ирины и Маши».

Отдельный блок на фестивале образуют спектакли про Великую Отечественную войну. Санкт-петербургский театр юного зрителя им. А.А. Брянцева со сцены «Первого русского» покажет историю бегемотихи по кличке Красавица, которая пережила блокаду Ленинграда, Московский театр-студия Всеволода Шиловского расскажет о молодежи 1940-х, чьи судьбы пересеклись на Белорусском фронте, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова — о последних предвоенных годах в СССР.

Рязанский театр кукол представит спектакль-мечту о детстве первого космонавта «Юра», а Челябинский государственный драматический Молодежный театр — о детстве писателя Виктора Астафьева. Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина покажет ярославцам спектакль по роману Евгения Водолазкина «Авиатор».

Участие в Волковском фестивале примет Русский театр из Белграда. Спектакль «Пушкин. Случаи» пройдет на сербском языке с русскими субтитрами. Он представляет собой зарисовки современной жизни, основанные на произведениях Александра Пушкина «Повести Белкина» и «Барышня-Крестьянка».

Алла Чижова