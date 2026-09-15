В поврежденном дронами храме в Новороссийске возобновили богослужения

В Новороссийске возобновились богослужения в храме святого Спиридона Тримифунтского, пострадавшем 9 сентября в результате удара БПЛА. Об этом ТАСС сообщил протоиерей Игорь Гайдаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

На объекте выполнен комплекс первоочередных восстановительных работ: бетонные своды очищены от остатков сгоревшей кровли, проведена гидроизоляция сводов, внутреннее убранство обработано специальным составом — это призвано предотвратить намокание и повреждение настенной росписи. Кроме того, демонтированы остовы сгоревших куполов, ведётся гидроизоляция здания.

Параллельно в Новороссийске готовят восстановительные работы для жилых домов, также повреждённых в ходе массированного удара по Краснодарскому краю. В городской администрации уточнили, что сейчас формируется заключение Бюро технической инвентаризации о степени разрушений жилых строений — на его основании будет организован дальнейший ремонт.

Ранее сообщалось, что 9 сентября Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. Основная часть ударов по региону пришлась на город. По данным властей Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек получили ранения.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных и частных домовладений, три предприятия и православный храм в Новороссийске. Также пострадали детские сады №10 и №22, школа №15 и поликлиника №2. Поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть на улицах Советов и Магистральной.

Мария Хоперская