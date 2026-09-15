Курьера мошенников осудили за хищение у ярославской школьницы 4 млн рублей

Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 18-летнему жителю Московской области, работавшему курьером телефонных мошенников. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области. По данным ведомства, он похитил у 17-летней жительницы Ярославля деньги и ювелирные украшения ее родителей на сумму более 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В начале июня девушке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что ее родители якобы участвуют в финансировании террористической деятельности, и предложили передать имевшиеся дома деньги и украшения, чтобы избежать уголовной ответственности.

Подсудимый приехал в Ярославль по указанию соучастников и забрал у девушки пакет с деньгами и ювелирными изделиями во дворе многоквартирного дома. После этого потерпевшая заподозрила обман, проследила за курьером до ресторана быстрого питания и обратилась в полицию. Его личность установили по записям камер видеонаблюдения.

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему назначили три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 4,2 млн руб.

Виктория Самко