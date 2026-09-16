В Ярославской области успешно сдали тест по русскому почти 60% детей-иностранцев

В Ярославской области 59,3% детей-иностранцев успешно сдали тест на знание русского языка для поступления в школу. Данные о результатах «Ъ-Ярославль» узнал у правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По информации областного министерства образования, общеобразовательные организации получили полный пакет документов от 118 иностранных граждан. Им были выданы направления на тестирование. Успешно прошли тест 70 детей.

Годом ранее до тестирования были допущены 95 детей-иностранцев, тогда тест успешно сдали 54 человека, или 56,8%.

Алла Чижова