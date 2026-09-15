В Ярославской области 16 сентября ожидаются заморозки

В ночные и утренние часы 16 сентября местами по Ярославской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

По прогнозу, похолодание может увеличить риск пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, образования и социальной сферы. В МЧС также предупреждают об угрозе гибели сельскохозяйственных культур.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Особую осторожность следует соблюдать на мостах, эстакадах и участках дорог в низинах, где выше вероятность обледенения. Пешеходам также советуют быть внимательнее.

Виктория Самко