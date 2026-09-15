Передача на пятой скорости

Операторы связи получили нормативную основу для запуска 5G на действующих LTE-частотах и в новом диапазоне 4,63–4,99 ГГц. В течение пяти лет связь пятого поколения, согласно требованию Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), должна появиться в ключевых местах массового пребывания во всех городах-миллионниках. Как выяснил «Ъ-Кубань», на юге первыми площадками станут Краснодар и Ростов-на-Дону, а также крупные транспортные и туристические хабы, включая Сочи. На первом этапе 5G будет работать в неавтономном режиме NSA, а главным драйвером спроса операторы и представители бизнеса считают B2B- и B2G-сегменты — промышленность, порты, логистику, горнолыжную инфраструктуру и цифровую медицину.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Решение ГКРЧ позволяет операторам разворачивать 5G с использованием действующей LTE-инфраструктуры. Кроме того, каждому из них выделено по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Использование частот около 4,9 ГГц потребует более плотного размещения базовых станций, считают опрошенные «Ъ» операторы. По оценке МТС, их потребуется в 1,5–2 раза больше, чем при работе в мировом «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц. По этой причине, констатируют в компаниях, о сплошном покрытии городов на первом этапе речь не идет: сеть будут развивать прежде всего в местах с высоким трафиком.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в МТС, компания вложила более 50 млрд руб. в модернизацию и расширение инфраструктуры, включая подготовку к 5G (более 70% базовых станций компании готовы к новой технологии). Оператор также реализовал проекты частных сетей pre-5G в портовой инфраструктуре Краснодарского края и в Сочинском международном аэропорту, отчитавшись о полной технической готовности сочинской сети к 5G.

«Мы не ставим задачу обеспечить тотальное 5G-покрытие. В первую очередь речь идет о крупных городах, промышленных центрах, территориях с высокой плотностью пользователей и объектах с большим трафиком»,— рассказал «Ъ-Кубань» директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов. По его словам, на этой базе также будут развиваться решения для умного города, экологического мониторинга и автономного транспорта.

Специфику разворачивания сетей в рекреационных зонах подсвечивают и участники туристического рынка. Как отмечает директор департамента информационных технологий курорта «Роза Хутор» Дмитрий Матюшин, высокочастотный сигнал 5G плохо огибает горный рельеф и проходит сквозь препятствия в ущельях и лесных массивах. По его оценке, обеспечение покрытия на высоте потребует существенного увеличения числа базовых станций, что в горнолыжных кластерах связано с природоохранными ограничениями Сочинского национального парка, сложностями подведения электроснабжения и жесткими требованиями к промышленной устойчивости оборудования к ветровым нагрузкам и обледенению.

В Т2 «Ъ-Кубань» сообщили, что проект вступил в первую фазу, а перечень конкретных площадок для следующего этапа еще формируется. Для юга оператор считает оптимальным сочетание технейтральности и нового диапазона, позволяющее адаптировать параметры сети к плотности застройки и сложному рельефу побережья.

Обязательным условием останется поэтапное обеспечение покрытия 5G ключевых мест массового пребывания во всех городах-миллионниках, в том числе на юге России в течение пяти лет.

В МТС отметили, что уже используют 4G-оборудование вендора «Иртея» в 50 регионах, включая ЮФО, и готовятся к установке 5G-станций этого производителя. «МегаФон», по собственным данным, также тестирует российские базовые станции на юге.

На первом этапе операторы будут использовать архитектуру NSA (Non-Standalone), при которой 5G работает с опорой на существующую LTE-сеть. В связи с этим, как предупреждают эксперты, скачка скоростей только за счет появление значка 5G ждать не стоит. Основным эффектом на этой стадии участники рынка называют перераспределение нагрузки в загруженных точках.

Более заметный прирост скорости в МТС ожидают после перехода на выделенные частоты 4,9 ГГц в 2027 году — с текущих 60–100 Мбит/с до 1,5 Гбит/с. Ограничением для массового распространения стандарта остается фактор устройств: вендоры Apple и Samsung программно заблокировали работу 5G в российских частотах. Кроме того, как обращает внимание Дмитрий Матюшин, выделенный в РФ диапазон 4,63–4,99 ГГц является нестандартным и пока не поддерживается большинством мировых абонентских устройств.

В «МегаФоне» фиксируют рост продаж 5G-смартфонов в своей рознице вдвое за первое полугодие 2026 года, но советуют пользователям проверять аппаратную поддержку конкретных частотных полос (5G NR).

Что касается пользовательских сценариев, то, по оценке господина Матюшина, рядовой турист вряд ли заметит сам факт перехода на 5G, так как приезжает за «реальными ощущениями на склоне».

Однако технология откроет нишевые возможности — например, для стриминга спусков в реальном времени или организации VR-трансляций соревнований с обзором 360°, позволяющих зрителям виртуально присутствовать в VIP-ложах курорта.

В части внутренних процессов горнолыжных кластеров 5G и технологии IoT рассматриваются как резервный канал для технологических систем. По словам Дмитрия Матюшина, сеть способна обеспечить диспетчеризацию систем искусственного оснежения, передачу телеметрии с ратраков (расход топлива, местоположение), а также трансляцию в реальном времени данных метеостанций и систем лавинной безопасности. Чем оперативнее поступают эти данные, тем меньше требуется внеплановых выездов сервисных служб на гору. При этом от строительства частных сетей (Private 5G) на «Роза Хутор» пока воздерживаются, ожидая зрелости рынка к 2028 году и уточнения регуляторных требований по кибербезопасности.

В транспортной телематике массовой замены оборудования на 5G также не ожидают. В «Первой мониторинговой компании» (платформа Waliot) отмечают, что 2G и 4G полностью закрывают задачи передачи координат и параметров CAN-шины. Потребность в 5G возникает лишь при внедрении многокамерной видеотелематики высокого разрешения.

В Waliot связывают будущее отрасли с переходом к «управлению по отклонениям» и ИИ-помощникам (включая WaliotGPT), когда система сама находит проблемные машины из сотни.

В сфере здравоохранения практический эффект 5G, по оценкам представителей отрасли, проявится в передаче масштабных диагностических данных, развитии медицинского интернета вещей (IoMT) с плотностью до 1 млн подключенных устройств на 1 кв. км и повышении качества телемедицинских услуг.

Технический директор Клиники Екатерининская Сергей Капирулин указывает, что технология особенно востребована для работы выездных служб и повышения отказоустойчивости клиник. На выезде врачи скорой помощи смогут делать УЗИ или рентген прямо на дому у пациента, передавая данные специалистам. Кроме того, высокоскоростная беспроводная сеть может служить резервным каналом: при аварии на оптоволоконных линиях больница сможет продолжать работу без существенных перебоев.

Изменения возможны и в телемедицинских сервисах. По словам господина Капирулина, высокая четкость видеосвязи без «заиканий» важна для дистанционной оценки визуальных симптомов — например, кожных высыпаний или реакции зрачков, где плохое качество изображения может затруднить диагностику. При этом пациенты смогут пересылать врачу объемные файлы непосредственно во время видеоконсультации.

Внедрение стандарта также может ускорить обмен «тяжелыми» диагностическими архивами КТ и МРТ формата DICOM, которые могут занимать десятки гигабайт.

Внешний эксперт сможет быстрее получить доступ к подробной 3D-модели исследования и провести консультацию без длительного ожидания загрузки архива. Поддержка высокой плотности подключений позволит также непрерывно передавать данные холтеров и других медицинских датчиков.

Для удаленных станиц и поселков юга России технологии 5G станут альтернативой дорогостоящей прокладке оптоволокна. Мобильные комплексы смогут на месте проводить диагностику и отправлять снимки краевым экспертам, а врачи скорой помощи — проводить консультации с хирургами прямо в ходе транспортировки пациента.

Как считает господин Капирулин, мгновенный доступ персонала к электронным медкартам на мобильных устройствах сократит технические паузы в работе врачей, а в перспективе трех—пяти лет 5G может способствовать переходу от длительного ожидания узких специалистов к оперативным онлайн-консилиумам и более широкому развитию домашней диагностики.

Роман Лаврухин