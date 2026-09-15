Дрозденко опубликовал фото сбитых в Ленобласти БПЛА

В Ленинградской области прошло заседание оперативного штаба по готовности региона к отражению атак беспилотников. По итогам губернатор региона Александр Дрозденко поручил выполнять рекомендации штаба по защите объектов топливно-энергетического комплекса.

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Губернатор поручил обеспечить защиту объектов ТЭК и готовность сил и средств к отражению атак БПЛА. Господин Дрозденко также опубликовал фотографии сбитых в регионе беспилотников. «На фото: сбитые в Ленинградской области вражеские беспилотники. Работу по защите Ленинградского неба продолжаем»,— написал губернатор. Других подробностей об обстоятельствах сбития БПЛА он не привел.

Ранее, 1 сентября, в результате атаки беспилотников на портовую зону Усть-Луги возник пожар. По данным властей, тогда над Ленинградской областью сбили 52 БПЛА. В ночь на 14 августа беспилотники также атаковали порт. В обоих случаях пострадавших не было.

Карина Дроздецкая