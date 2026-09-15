На трассе М-8 в Ярославской области начали расширять 15-километровый участок

На федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области начался капитальный ремонт участка с 145-го по 160-й км. На отрезке протяженностью 15 км проезжую часть расширят с двух до четырех полос, сообщили в компании «ВАД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Речь идет об участке от окружной Переславля при движении в сторону Ярославля до поселка Ивановское. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: специалисты заготавливают инертные материалы, расширяют земляное полотно и расчищают полосу отвода. Проект предусматривает переустройство инженерных сетей, замену водопропускных труб и устройство системы водоотведения с локальными очистными сооружениями. Верхний слой покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На участке установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесут разметку термопластиком. В населенных пунктах предусмотрены освещение, светофоры, тротуары, пешеходные дорожки, остановочные павильоны и перильные ограждения. Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть установят сетчатые ограждения.

Капремонт других участков М-8 с расширением до четырех полос продолжается на отрезках 165–180 км и 195–201 км. Последний планируется завершить в текущем году. Кроме того, устройство слоев износа началось на участках 113–126 км и 214–221 км. Эти работы планируется закончить осенью.

На время работ на участках со слоями износа скорость ограничена 40 км/ч, движение сохраняется по двум полосам. Капитальный ремонт отрезка 145–160 км рассчитан до осени 2028 года. Цена контракта с АО «ВАД» составляет 8,6 млрд руб.

АО «ВАД» — крупнейший дорожный подрядчик на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, большую часть его работ составляют объекты Росавтодора. Компания строила и реконструировала трассы «Таврида», «Восток», «Скандинавия», «Холмогоры».

Виктория Самко