Работы по строительству моста в Ярославле приняты на 1,3 млрд рублей

В Ярославле работы в рамках строительства третьего моста через Волгу приняты на 1,3 млрд руб. по заключенным контрактам. Об этом сообщил зампред правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«На текущий момент приняты работы по устройству свайных полей — более 78%, разработка котлована, устройство ростверков — 50%, устройство стоек — 50%, снос здания, компенсация за выкуп земель. Если говорить о принятых работах, на текущую дату они составляют 1,3 млрд руб., и порядка 690 млн руб. был выдан аванс»,— сказал господин Душко.

Он уточнил, что всего на этот год на строительство моста планируют потратить 7,8 млрд руб., из них 7,4 млрд руб. — средства федерального бюджета. Согласно порталу госзакупок, работы на 1,3 млрд руб. исполнило ООО «Трансстроймеханизация», которое занимается строительством транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Подрядчику оплачено 1,2 млрд руб.

АО «Дороги и мосты», которое строит сам мост, получило 687 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Стоимость исполненных поставщиком работ не указана. Суммарная стоимость двух контрактов составляет 32,7 млрд руб. Строительство третьего моста планируют завершить до конца 2030 года.

Алла Чижова