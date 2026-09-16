В Переславском музее-заповеднике сменился директор

Директор Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Олег Пычин покинул свой пост после двух лет работы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил информированный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переславский музей-заповедник

Фото: Антон Голицын Переславский музей-заповедник

Фото: Антон Голицын

По данным источника, контракт с директором не был продлен. Учредителем музея является министерство культуры и туризма Ярославской области. Обязанности исполняющего обязанности возложены на заместителя директора Антона Илларионова.

Олег Пычин возглавил Переславский музей-заповедник в августе 2022 года. До этого он работал в Архангельской области, в том числе в областном краеведческом музее и музее деревянного зодчества «Малые Корелы», а в 2019–2022 годах руководил дирекцией Агентства инновационных технологий в образовании и культуре. До него переславским музеем в течение 20 лет руководила Галина Петровнина.

Антон Голицын