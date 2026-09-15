Владелец ритуального агентства в Петербурге потребовал 11 млн рублей у государства

Владелец петербургского ритуального агентства «Гвоздика» Александр Лашер потребовал от Российской Федерации 11,15 млн руб. после прекращения уголовного дела о мошенничестве. Иск бизнесмена к Минфину РФ и Управлению Федерального казначейства по Петербургу зарегистрировал Смольнинский районный суд 7 сентября, сообщает «Деловой Петербург».

Господин Лашер просит признать за ним право на реабилитацию и взыскать 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, 1 млн руб. за нарушение разумных сроков предварительного расследования и 150 тыс. руб. расходов на адвоката.

Уголовное преследование предпринимателя прекратили в июне. Следствие пришло к выводу, что услуги по захоронению и кремации были оказаны в полном объеме, а ущерб родственникам умерших не причинен. В связи с этим следователь указала на отсутствие события преступления.

Уголовное дело против господина Лашера и его супруги Екатерины возбудили в октябре 2025 года. Их подозревали в мошенничестве при оказании ритуальных услуг. По версии следствия, ущерб составлял 175,2 тыс. руб. Александру Лашеру и его супруге грозило до пяти лет лишения свободы.

«Деловой Петербург» пишет, что в иске предприниматель также описал условия содержания в изоляторе временного содержания и проведение следственных действий. «Возбуждение уголовного дела по факту, не имевшему места в действительности, длительное нахождение в статусе подозреваемого, обыски, изъятие имущества, задержание и нахождение в изоляторе, отказы в удовлетворении моих ходатайств, невозможность свободного перемещения как по территории Российской Федерации, так и за ее пределы, отношение официальных лиц, проводящих следствие и контроль за их действиями <...> причинили мне физические и нравственные страдания»,— говорится в его заявлении.

ООО «Светлый путь», работающее под брендом «Гвоздика», зарегистрировано в Петербурге в 2015 году и принадлежит Александру Лашеру. Выручка компании за 2025 год составила 97,2 млн руб.

Карина Дроздецкая