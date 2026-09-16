В Ярославской области выдача POS-кредитов за месяц выросла на 9%

В Ярославской области в августе банки выдали 2,06 тыс. POS-кредитов — займов, оформляемых непосредственно в торговых точках. Это на 9% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Объем выдачи составил 120,86 млн руб., увеличившись за месяц на 11%. Средний размер займа вырос на 2% — до 59 тыс. руб. Средний срок кредитования, напротив, сократился с 18 до 17 месяцев.

По объему выдачи Ярославская область заняла 42-е место среди российских регионов, по количеству займов — также 42-е. На 1 тыс. жителей региона в августе пришлось 11,9 новых POS-кредитов.

Всего за январь—август в регионе было выдано 14,2 тыс. таких займов на 0,81 млрд руб. Средний чек составил 57 тыс. руб., средний срок — 16 месяцев.

Виктория Самко