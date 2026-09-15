В Архангельской области четверо пострадавших в массовом ДТП остаются в больницах

Четверо пострадавших в массовом ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» продолжают лечение в областной клинической больнице Архангельской области, двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский после посещения пострадавших в больницах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двое из пострадавших находятся в реанимации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Двое из пострадавших находятся в реанимации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Одну из пациенток готовят к эвакуации в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Еще два человека проходят лечение в офтальмологической и Первой городской больницах.

Пострадавшего школьника, который находится в детской областной клинической больнице, готовят к выписке. Его мать продолжает лечение в областной клинической больнице и готовится к очередной операции. По словам господина Цыбульского, состояние еще одной пострадавшей, учителя начальных классов Елены Немытовой, стабилизировалось.

«Самое главное — набираться сил и поправляться <...>. Спасибо врачам, медсестрам и всему медицинскому персоналу, которые все эти дни находятся рядом с пациентами и делают все возможное для их спасения и восстановления»,— написал губернатор, говоря о состоянии пострадавших.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м км трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов. Столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. По данным СК, микроавтобус при обгоне выехал на встречную полосу. Погибли 13 человек, в том числе четверо детей, еще восемь пострадали. 12 сентября в Архангельской области объявили день траура.

Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал, что семьям погибших в ДТП в Архангельской области выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим предусмотрены выплаты по 500 тыс. рублей.

Карина Дроздецкая