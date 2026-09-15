Битва за место

Крупнейшие вузы Ярославской области зафиксировали рост количества заявлений в ходе приемной кампании 2026 года. По подсчетам «Ъ-Ярославль», в среднем по вузам конкурс на место составил 16 человек. За места боролись не только выпускники соседних регионов, но и иностранцы. Лидером по числу заявлений стал Демидовский университет, а по темпам роста популярности — РГАТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

Ярославские вузы подвели итоги приемной кампании 2026 года. Лидером по общему количеству заявлений стал Ярославский государственный университет им. Демидова (Демидовский университет) — 41,6 тыс. Этот же вуз зачислил больше всего студентов — 1990 человек на все уровни высшего образования. По подсчетам «Ъ-Ярославль», средний конкурс на место составил 21 человек.

Вторым по количеству поступивших заявлений стал Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского (ЯГПУ). Абитуриенты подали свыше 24 тыс. заявлений, что на 20% больше, чем в 2025 году. Всего были зачислены почти 1,7 тыс. человек (не включая магистрантов-платников). Конкурс — около 14 человек на место.

Свыше 20 тыс. заявлений принял от абитуриентов Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ). Рост числа заявлений по сравнению с прошлым годом составил 30%. Всего было зачислено почти 1,3 тыс. человек. По подсчетам «Ъ-Ярославль», конкурс — 16 человек на место.

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева (РГАТУ) принял 5,7 тыс. заявлений, что на 45% больше, чем годом ранее. Было зачислено 526 студентов. Конкурс — 11 человек на место. Ярославский государственный аграрный университет (ГАУ) получил почти 7000 заявлений, зачислил 436 человек. По подсчетам «Ъ-Ярославль», конкурс — 16 человек на место.

1,2 тыс. человек было зачислено в Ярославский государственный медицинский университет (ЯГМУ) и его Вологодский филиал. ЯГМУ не предоставил данные о количестве заявлений.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в этом году в вузы региона были зачислены более 7 тыс. человек. Вузы, предоставившие данные по количеству заявлений, получили в целом 98,4 тыс. заявлений. При этом один абитуриент может подать до 25 заявлений: в 5 вузов на 5 направлений.

Кто и откуда

Среди поступивших в ярославские вузы относительно небольшое количество победителей олимпиад и стобалльников. В частности, Демидовский университет зачислил одного победителя олимпиады и 13 стобалльников. ЯГПУ принял победителей и призеров регионального и заключительного этапов Российской психолого-педагогической Олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского.

Стобалльников и олимпиадников нет среди поступивших в ГАУ и РГАТУ. В рыбинском вузе отметили, что «университет сделал ставку на сильных и мотивированных ребят, которые показывают стабильно высокие результаты». Так, средний балл по востребованной специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» составил 223, что является конкурентоспособным результатом для регионального технического вуза. Количество зачисленных медалистов составило 32, годом ранее было 12.

Традиционно получать высшее образование в Ярославскую область едут выпускники соседних регионов — Костромской, Вологодской и Ивановской областей. Также ярославские вузы популярны у абитуриентов из северных регионов страны и Урала: Республики Коми, Саха, ХМАО, Свердловской и Архангельской областей. В этом году заявления подавали и выпускники из южной части России: Крыма, Краснодарского края, ДНР.

Кроме того, РГАТУ зачислил в магистратуру граждан Казахстана и Египта, а ЯГМУ готовится принять в рамках дополнительного приема 274 иностранных студента. Обучение по специальности «Лечебное дело» будет вестись на английском языке. Такое обучение вуз ввел в 2023 – 2024 учебном году. По данным сайта ЯГМУ, первый набор на Международный факультет составил 150 человек.

Лидеры спроса

В основном ярославские вузы получают наибольшее количество заявлений по своим профильным направлениям. Так, наиболее востребованными в ЯГПУ программами бакалавриата являются «Филология», «Логопедия», «Физическая культура и спорт», а также изучение иностранных языков — китайского и английского.

РГАТУ в числе традиционно востребованных направлений отметил «Программную инженерию», «Информатику и вычислительную технику», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

В ЯГТУ наиболее популярны направления, связанные с информационными системами и технологиями, строительством, машиностроением и архитектурой. Третий год подряд растет спрос на геодезию и кораблестроение.

Демидовский университет как преемник юридического лицея больше всего заявлений получает на направление «Юриспруденция», но также не меньший спрос — на IT-направления и экономику. Ярославский ГАУ получил наибольшее число заявлений на направление «Агроинженерия», а ЯГМУ — на «Лечебное дело».

Новые программы

Абитуриенты проявляли интерес и к новым направлениям обучения. Так, конкурс на место по новому направлению «Программная инженерия. Интеллектуальная программная инженерия» Демидовского университета составил около 36 человек. Вуз получил почти 1,5 тыс. заявлений, зачислил 40 абитуриентов.

ЯГПУ решил пойти в правоохранительную сферу, подписав соглашения с УМВД по Ярославской области и открыв программу бакалавриата «Правоведение и правоохранительная деятельность». Вуз в партнерстве с региональными подразделениями ФСБ, МВД и других силовых ведомств будет готовить преподавателей большого спектра правоведческих дисциплин, а также специалистов в сфере правоохранительной деятельности. Все места на программу заняты, сообщили в вузе.

РГАТУ, наоборот, сделал шаг в сторону подготовки педагогов, открыв направление «Педагогическое образование» с двумя профилями — «физика» и «математика». Программа будет готовить учителей «нового типа, способных увлечь школьников инженерией и точными науками».

ЯГТУ запустил в рамках проекта «ТОП-ИТ» две программы: «Инженерия качества программного обеспечения и интеллектуальных систем» и «Программная инженерия цифровых платформ». На базе вуза создадут Центр программной инженерии, где будут готовить ИТ специалистов для решения практических индустриальных задач.

Целевое обучение

В РГАТУ полностью укомплектованы группы по направлению «Авиационные двигатели и энергетические установки» в рамках программы подготовки инженеров новой формации «Крылья Ростеха» от «Объединенной двигателестроительной корпорации». В «ОДК» входят рыбинские «ОДК-Сатурн» и «ОДК – Газовые турбины».

«Конкурс был настолько высоким, что некоторым кандидатам пришлось отказать даже при высоких баллах»,— рассказали в вузе.

Также вуз полностью закрыл целевую квоту для Рыбинского завода приборостроения.

Алла Чижова