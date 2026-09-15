В фонде капремонта Ярославской области сменился руководитель
Алексей Рябченков ушел с поста руководителя регионального фонда капитального ремонта Ярославской области. С 4 сентября исполняющим обязанности директора организации назначен Никита Новиков, сообщает «Черемуха» со ссылкой на пресс-службу фонда.
Никита Новиков
Фото: Ярославская областная дума
Господин Рябченков возглавлял фонд с августа 2024 года. До этого он работал в правительстве региона и занимал пост министра ЖКХ. В Рыбинске он был заместителем главы города по вопросам ЖКХ, транспорта и связи, а также исполнял обязанности главы.
Кандидатуру Рябченкова на должность руководителя фонда областная дума одобрила в феврале 2025 года. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности директора.
Никита Новиков будет руководить фондом в статусе исполняющего обязанности до прохождения квалификационного экзамена и утверждения кандидатуры Советом фонда. Ранее он также работал в сфере капитального ремонта. 10 сентября в Ярославской областной думе он уже докладывал об изменениях в региональную программу капитального ремонта в качестве и. о. директора фонда.