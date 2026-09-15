В Ярославле сообщество «Ставка на дело» и ПСБ проведут практикум по оптово-розничной торговле
Предпринимательское сообщество «Ставка на дело» при поддержке банка ПСБ 1 октября проведет в Ярославле бесплатный отраслевой практикум для собственников и руководителей компаний региона, занимающихся оптово-розничной торговлей.
В программе — практический разговор с предпринимателями и отраслевыми экспертами о развитии торговли, инструментах увеличения продаж, работе с маркетплейсами и электронной коммерции. Участники обсудят ключевые изменения и тенденции в оптово-розничной торговле, разберутся, как адаптировать бизнес-модель, ассортимент и каналы продаж к новым условиям рынка, а также узнают, какие подходы и цифровые инструменты помогают повышать эффективность бизнеса и находить новые точки роста.
Спикеры мероприятия:
- Вадим Дымов — предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Дымов» выступит в формате интервью о развитии бизнеса;
- Мария Заикина — директор по B2B-маркетингу и коммуникациям Ozon расскажет о настоящем и будущем торговли на маркетплейсах: эффективности, росте и инструментах их достижения;
- Гоша Семенов — основатель и генеральный директор Blue Sleep, партнер агентства «Розовая Пантера» осветит тему мультиканальности бизнеса и поиска баланса между собственным e-com, оффлайном и маркетплейсами;
- Дмитрий Бурлак — руководитель направления по работе с маркетплейсами UPMARKET, автор Telegram-канала «Бурлак на маркетплейсах» поделится практическими инструментами оптимизации систем взаимодействия и маркетинга при работе с маркетплейсами;
- Владислав Широкобоков — основатель форума «Новый Ретейл» и сообщества профессионалов ретейла «Апгрейд» раскроет тему актуализации бизнес-моделей и товарной матрицы для увеличения продаж, снижения рисков сезонности и глубины скидок;
- Кирилл Толчеев — управляющий партнер В2В-РТС расскажет о стратегии роста бизнеса в сфере коммерческих закупок.
Модератором мероприятия выступит Павел Демидович — шеф-редактор экономических новостей, обозреватель РБК ТВ.
«Сегодня торговый бизнес постоянно сталкивается с вызовами: покупатель становится более требовательным, конкуренция между каналами продаж усиливается, таким образом, привычные инструменты продвижения и роста требуют постоянной адаптации. В этих условиях предпринимателям необходимо не просто следить за изменениями рынка, но и понимать, как на них реагировать в каждом конкретном сегменте бизнеса. Для ПСБ важно поддерживать местных предпринимателей не только финансовыми решениями, но и создавать возможности для их профессионального развития и укрепления позиций на рынке. Поэтому банк вместе с предпринимательским сообществом “Ставка на дело” создают площадку для содержательного и открытого диалога предпринимателей и признанных экспертов, которые ежедневно работают с динамично меняющимся рынком. На практикуме участники смогут получить реальные инструменты и подходы для решения задач своего бизнеса»,— отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.
Для регистрации:
1. Открыть меню:
в Telegramботе: https://t.me/Stavkanadelo_bot?start=press
или
в Maxботе: https://max.ru/id9709112261_bot?start=press
2. Перейти в раздел «Календарь».
3. Зарегистрироваться на событие.
Новым пользователям нужно сначала пройти полную регистрацию в выбранном боте, после чего станет доступен раздел «Календарь».
Дата и время: 1 октября 2026 года, сбор участников в 09:00.
Место проведения: отель «Соколена», Ярославль, ул. Институтская, д. 5/17. Обратите внимание: парковка на территории отеля платная.
«Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.