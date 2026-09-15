В Ярославле сообщество «Ставка на дело» и ПСБ проведут практикум по оптово-розничной торговле

Предпринимательское сообщество «Ставка на дело» при поддержке банка ПСБ 1 октября проведет в Ярославле бесплатный отраслевой практикум для собственников и руководителей компаний региона, занимающихся оптово-розничной торговлей.

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В программе — практический разговор с предпринимателями и отраслевыми экспертами о развитии торговли, инструментах увеличения продаж, работе с маркетплейсами и электронной коммерции. Участники обсудят ключевые изменения и тенденции в оптово-розничной торговле, разберутся, как адаптировать бизнес-модель, ассортимент и каналы продаж к новым условиям рынка, а также узнают, какие подходы и цифровые инструменты помогают повышать эффективность бизнеса и находить новые точки роста.

Спикеры мероприятия:

Вадим Дымов — предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Дымов» выступит в формате интервью о развитии бизнеса;

Мария Заикина — директор по B2B-маркетингу и коммуникациям Ozon расскажет о настоящем и будущем торговли на маркетплейсах: эффективности, росте и инструментах их достижения;

Гоша Семенов — основатель и генеральный директор Blue Sleep, партнер агентства «Розовая Пантера» осветит тему мультиканальности бизнеса и поиска баланса между собственным e-com, оффлайном и маркетплейсами;

Дмитрий Бурлак — руководитель направления по работе с маркетплейсами UPMARKET, автор Telegram-канала «Бурлак на маркетплейсах» поделится практическими инструментами оптимизации систем взаимодействия и маркетинга при работе с маркетплейсами;

Владислав Широкобоков — основатель форума «Новый Ретейл» и сообщества профессионалов ретейла «Апгрейд» раскроет тему актуализации бизнес-моделей и товарной матрицы для увеличения продаж, снижения рисков сезонности и глубины скидок;

Кирилл Толчеев — управляющий партнер В2В-РТС расскажет о стратегии роста бизнеса в сфере коммерческих закупок.

Модератором мероприятия выступит Павел Демидович — шеф-редактор экономических новостей, обозреватель РБК ТВ.

«Сегодня торговый бизнес постоянно сталкивается с вызовами: покупатель становится более требовательным, конкуренция между каналами продаж усиливается, таким образом, привычные инструменты продвижения и роста требуют постоянной адаптации. В этих условиях предпринимателям необходимо не просто следить за изменениями рынка, но и понимать, как на них реагировать в каждом конкретном сегменте бизнеса. Для ПСБ важно поддерживать местных предпринимателей не только финансовыми решениями, но и создавать возможности для их профессионального развития и укрепления позиций на рынке. Поэтому банк вместе с предпринимательским сообществом “Ставка на дело” создают площадку для содержательного и открытого диалога предпринимателей и признанных экспертов, которые ежедневно работают с динамично меняющимся рынком. На практикуме участники смогут получить реальные инструменты и подходы для решения задач своего бизнеса»,— отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено.

Для регистрации:

1. Открыть меню:

в Telegramботе: https://t.me/Stavkanadelo_bot?start=press

или

в Maxботе: https://max.ru/id9709112261_bot?start=press

2. Перейти в раздел «Календарь».

3. Зарегистрироваться на событие.

Новым пользователям нужно сначала пройти полную регистрацию в выбранном боте, после чего станет доступен раздел «Календарь».

Дата и время: 1 октября 2026 года, сбор участников в 09:00.

Место проведения: отель «Соколена», Ярославль, ул. Институтская, д. 5/17. Обратите внимание: парковка на территории отеля платная.