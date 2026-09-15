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Завершен второй этап ремонта Московского проспекта в Ярославле

В Ярославле завершен второй этап ремонта Московского проспекта — участок от Московского вокзала до улицы Гагарина готовится к технической приемке. Об этом сообщает мэрия Ярославля.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

На тротуарах использовали плиточное и асфальтовое покрытие. Разметку нанесли износостойкими материалами.

Ремонт Московского проспекта проводился в два этапа. На первом участке — от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе — также заменили асфальт, обновили тротуары и остановочные комплексы общественного транспорта, а также отремонтировали дублеры проспекта.

Двухгодичный контракт на ремонт Московского проспекта от перекрестка с проспектом Фрунзе до улицы Гагарина, а также улиц Будкина, Второй Ляпинской и Пятого Лугового переулка заключен в 2025 году с ООО «Профиль-Плюс». Его стоимость составила 319 млн руб.

Московский проспект является одной из основных транспортных магистралей Ярославля.

Виктория Самко

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