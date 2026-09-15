В Ярославской области более 90 тыс. человек хотят проголосовать дистанционно

В Ярославской области заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной Думы РФ подали 90 411 избирателей, что больше, чем на прошлых выборах в Госдуму. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Прием заявок на ДЭГ завершился 14 сентября. На выборах в ГД РФ в 2021 году заявки на дистанционное голосование подали 86 532 избирателя.

Всего в регионе по данным на 1 января 2026 года было зарегистрировано 982 тыс. избирателей.

Антон Голицын