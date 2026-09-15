В Таганроге для устранения последствий атаки изменили движение трамваев и автобусов

В Таганроге из-за повреждений на линии временно скорректировали движение общественного транспорта. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Трамваи, следующие по маршрутам №№ 6, 4, 1, 8, 9, переведены на улицу К. Либкнехта. Автобусы №№ 77, 13, 14, 5, 35-Т меняют направление в районе управления образования на переулке Красногвардейский, 1.

Таганрожцев просят не приближаться к обломкам и при их обнаружении незамедлительно звонить в экстренную службу по номеру 112. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, в результате чего поврежден склад Ozon.

Константин Соловьев