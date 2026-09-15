В Таганроге атакованы жилые дома и склад Ozon

Прошедшей ночью Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, в результате чего поврежден склад Ozon. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Согласно оперативной информации, погибших и пострадавших в результате ракетной атаки на Ростовскую область нет. Экстренные службы сейчас работают на местах происшествий.

По словам Юрия Слюсаря, в городе повреждены остекления многоквартирных и частных домов, учебное заведение, коммерческое здание, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. Также повреждена газовая труба, однако это не затронуло функции жизнеобеспечения.

Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, в результате атаки на город возникло три очага возгорания. Повреждены остекления пяти многоквартирных и трех частных домов. По ее словам, утром начнет работу специальная комиссия по оценке нанесенного ущерба. На данный момент ракетная опасность снята.

Алина Зорина