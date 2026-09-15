В Пулково начали тестировать браслеты и кольца для контроля усталости сотрудников

В петербургском аэропорту Пулково начали тестировать устройства для оценки состояния сотрудников. Браслеты, кольца и другие гаджеты должны помогать выявлять усталость и переутомление во время смены, сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устройства используют прежде всего для сотрудников, работающих на перроне и в терминале и выполняющих физически активную работу

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Устройства используют прежде всего для сотрудников, работающих на перроне и в терминале и выполняющих физически активную работу

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Устройства используют прежде всего для сотрудников, работающих на перроне и в терминале и выполняющих физически активную работу. Во время смены они отслеживают сердечный ритм, температуру, уровень стресса и физическую активность.

Полученные данные позволяют оценивать нагрузку на сотрудника и вовремя замечать признаки усталости. При необходимости человеку могут предоставить дополнительный отдых или провести пересменку.

«Мы занимаемся развитием человекоцентричного подхода к сотрудникам, работающим на перроне и в терминале»,— сказал господин Сергеев в беседе с ТАСС.

В Пулково также планируют развивать единую цифровую систему управления аэропортом. По словам гендиректора, в перспективе в нее могут объединить сервисы, связанные с управлением потоками, качеством обслуживания, клинингом и коммерческой деятельностью.

Карина Дроздецкая