В Ростовской области оборот благотворительных пожертвований вырос на 38%

С января по август 2026 года в Ростовской области оборот пожертвований, принимаемых через сервис ЮKassa, увеличился на 38%, а количество оплат — на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер благотворительного платежа при этом не изменился и составил 556 руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики финтехкомпании ЮMoney, изучившие транзакции примерно двух тысяч благотворительных организаций, подключенных к платежной платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Показатели Ростовской области заметно превышают общероссийскую динамику. По данным ЮMoney, в январе—августе 2026 года в целом по России оборот пожертвований через ЮKassa вырос на 12% год к году, количество платежей — на 14%, число благотворителей — на 5%. Средний чек пожертвования по стране составил 610 руб.

В отличие от Ростовской области, в ряде соседних регионов Юга зафиксировано снижение благотворительной активности. В Краснодарском крае оборот и количество пожертвований сократились на 15% год к году, средний размер платежа составил 595 руб. (–1%). В Крыму оборот снизился на 16%, число оплат — на 11%, средний чек — 540 руб. (–5%).

В Адыгее, напротив, оборот вырос на 7%, а количество оплат — на 37%, однако средний размер пожертвования упал на 22% и составил 547 руб. — то есть рост обеспечен преимущественно за счёт притока новых благотворителей, а не увеличения сумм переводов.

Ни Ростовская область, ни другие регионы Юга не попали в десятку регионовлидеров по средней сумме благотворительного платежа. Рейтинг возглавляют Магаданская область (1084 руб.), далее следуют СанктПетербург и Ленинградская область (956 руб.), Тыва (855 руб.), Дагестан (842 руб.), Москва и Московская область (837 руб.), Сахалинская область (789 руб.), КарачаевоЧеркесия (761 руб.), Томская область (689 руб.), Чеченская Республика (675 руб.) и Ингушетия (664 руб.).

Наталья Белоштейн