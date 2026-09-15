На Кубани оборот благотворительных платежей сократился на 15%

В Краснодарском крае с января по август 2026 года оборот и количество пожертвований сократились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер благотворительного платежа составил 595 руб. (-1% год к году). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики финтех-компании ЮMoney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Они изучили транзакции, которые принимают благотворительные организации, подключенные к ЮKassa (сервис компании ЮMoney для приема онлайн- и офлайн-платежей). Таких организаций — около двух тыс.

По данным экспертов, аналогичная динамика наблюдается в Крыму. В республике за отчетный период оборот пожертвований стал ниже на 16%, число оплат — на 11%, средний размер пожертвования составил 540 руб., что на 5% меньше, чем год назад. В Адыгее оборот пожертвований через ЮKassa, напротив, вырос на 7%, а число оплат — на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний размер благотворительного платежа составил 547 руб. — на 22% меньше, чем годом ранее. В Ростовской области оборот пожертвований вырос на 38%, количество оплат увеличилось на 39%, а средний размер пожертвования не изменился и составил 556 руб.

В топ-10 регионов России по средней сумме пожертвования по итогам января—августа 2026 года Краснодарский край не вошел, как и другие южные регионы. В среднем больше всего жертвуют в Магаданской области (1084 руб.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (956 руб.), Тыве (855 руб.), Дагестане (842 руб.), Москве и Московской области (837 руб.), Сахалинской области (789 руб.), Карачаево-Черкесии (761 руб.), Томской области (689 руб.), Чеченской Республике (675 руб.) и Ингушетии (664 руб.).

По данным аналитиков ЮMoney, в январе-августе 2026 года общий оборот пожертвований через ЮKassa вырос на 12% год к году, количество таких платежей — на 14%, а число благотворителей — на 5%. Средний размер пожертвования составил 610 руб. Самые большие суммы благотворители переводят на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, сиротам, а также детям и молодым людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации. Среди новых тенденций аналитики ЮMoney отметили стремление поддержать бездомных, людей с инвалидностью и пострадавших в катастрофах. «Заметным явлением стала поддержка профсоюзов свободных предпринимателей и фрилансеров — это говорит о растущем запросе на профессиональную солидарность»,— считают эксперты.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по итогам первого квартала 2026 года Краснодарский край стал третьим в России по общему обороту и количеству благотворительных транзакций, уступив московскому региону и Санкт-Петербургу.

Маргарита Синкевич